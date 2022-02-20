الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 4:26 مساءً

من خلال المظاهرة المليونية التي تحصل في السودان اليوم, عمدت الشرطة السودانية الى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين, وبحسب وكالة “سبوتنك”, إن “الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير”.

وأضافت أن “مسيرة إحتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق “الديم” و”الصحافة”، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم إحتجاجات واسعة، رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، وهو ما ينفيه الجيش.