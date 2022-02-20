دولة اوروبية تعلن الغاء الحجر الذاتي للمصابين بكورونا

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقابلة مع قناة "BBC" إن "رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار الفيروس سيسمح لمواطني المملكة المتحدة بحماية أنفسهم دون تقييد حرياتهم، ومن المتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة على البرلمان غدا الاثنين".وأكد جونسون: "أنا لا أقول إنه يتعين علينا التخلي عن الحذر، لكن الوقت الحالي هو الأنسب للجميع لاستعادة ثقتهم. لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن بعيدا عن إلزامية الدولة، بعيدا عن حظر مسارات عمل معينة، وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية".

لكن بعض المستشارين العلميين للحكومة قالوا إن "هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى زيادة في الإصابات، وتضعف دفاعات البلاد ضد سلالات مستقبلية أكثر ضراوة".



وفي شهر كانون الثاني الماضي رفعت حكومة جونسون المحافظة غالبية القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس، وألغت جوازات سفر اللقاح للأماكن، وأنهت إلزامية الكمامات في معظم الأماكن باستثناء المستشفيات في إنجلترا.

وحصل 85% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر في بريطانيا على جرعتين من اللقاحات، وتلقى ثلثاهم تقريبا على جرعة معززة ثالثة.

