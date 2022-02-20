أوكرانيا تؤكد أنه حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إن الوقت قد حان لكي يفرض الغرب على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضد روسيا.

