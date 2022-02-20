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أوكرانيا تؤكد أنه حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إن الوقت قد حان لكي يفرض الغرب على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضد روسيا.

 

وقال كوليبا "يجب إيقاف روسيا الآن. نرى كيف تتطور الأحداث" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنع انهيار نظام الأمن العالمي برمته.

 

وأضاف أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الدبلوماسية لكن يجب الاستعداد لأي سيناريو.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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