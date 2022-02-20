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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تؤكد أنه حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد إن الوقت قد حان لكي يفرض الغرب على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضد روسيا.
وقال كوليبا "يجب إيقاف روسيا الآن. نرى كيف تتطور الأحداث" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنع انهيار نظام الأمن العالمي برمته.
وأضاف أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الدبلوماسية لكن يجب الاستعداد لأي سيناريو.