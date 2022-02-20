ارتفاع في درجات الحرارة تعقبه موجة برد الأيام المقبلة بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتعرض أجواء الإمارات في نهاية فبراير (شباط) الجاري لظاهرة "برد العجوز" وهي أيام ذات ريح قوية وبرد تعقب فترة دفء يظن الناس بسببها أن الشتاء ولى وأقبل الدفء فيباغتهم البرد ولذا وتعرف عند أهل الخليج بـ"بياع عباته" كناية عن الذي باع عباءته ظناً منه بانتهاء وقت البرد أو "أيام الحسوم" عند بعض العرب وهي الحاسمة أو الفاصلة بين وقت البرد ووقت الحر و"برد الشولة" عند أهل الزراعة، والشولة أحد نجوم العقرب.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن "برد العجوز " يعني عجز الشتاء أو أنه في نهايته وهو يتألف من ثمانية أيام في آخر الشتاء وتحديداً الأيام الأربعة الأخيرة من فبراير (شباط) والأولى من مارس (آذار) تمتد إلى 10 من مارس لذا تمتد فترة وقت "برد العجوز" بين 25 فبراير حتى 10 مارس.

وتتسم فترة "برد العجوز" بقدوم موجة باردة قد يصاحبها نشاط رياح باردة يطلق عليها "النعايات" بمعنى تنعى رحيل فصل الشتاء وهي آخر رياح باردة خلال الشتاء وعادة ما يسبق هذه الفترة ارتفاع في درجة الحرارة لكنه ارتفاع "خادع ومؤقت" إذ يظن البعض أن البرد انتهى إلا أنه يعاود هجمته مجدداً مصحوباً برياح باردة شمالية غربية أو شمالية شرقية.

وأضاف الجراون "كما يرد في الموروث بأن برد العجوز ينسب إلى عجوز في البادية تنبأت بعودة البرد بعد قدوم الدفء في مثل هذه الفترة ونصحت قومها بعدم جز صوف الخرفان بعد و لم يسمع لها كثيرون فهلكت خرفانهم بقدوم البرد وقالوا هو برد العجوز أو البرد الذي تنبأت به العجوز بعد قدوم الدفء".