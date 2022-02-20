دولة الإمارات تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو وأسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين والمفقودين، وتسببت في إحداث أضرار جسيمة.

محمد يوسف

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