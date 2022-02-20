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دولة الإمارات تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو وأسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين والمفقودين، وتسببت في إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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