رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانون ومنحتين

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، معلنًا على انعقاد الجلسة القادمة، صباح غدا الاثنين، فى تمام الساعة الحادية عشر.

وكان المجلس قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سوق رأس المال والذى يهدف إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادى الحاصل فى كافة القطاعات، من جانب آخر ويعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويليًا غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.

كما وافق المجلس على منحتان أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية

أما المنحة الثانية التى وافق عليها المجلس، فهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.