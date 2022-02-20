شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم، إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح في بيان رسمي، أن الملكة تعاني من أعراض بسيطة إثر إصابتها بالفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات البريطانية، أنها تخطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بالفيروسن مؤكدة أن الوباء لن يختفي فجأة، وعلى الجميع التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في إجراءات الحماية دون فرض أية قيود.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستصبح أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المصابين بكورونا باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية.

وأشارت إلى أن الخطة المقررة تشمل الكثير من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من الفيروس، حسب “رويترز”.

يأتي هذا في الوقت الذي سجّلت فيه بريطانيا 34,377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 128 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,580,216، فيما بلغت حصيلة الوفيات 160,507حسب إحصائيات وزارة الصحة.