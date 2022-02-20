جريمة بشعة في دولة عربية.. امرأة تشترك مع زوجها في تعذيب وقتل طفلتها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تجردت امرأة من المشاعر الإنسانية، واشتركت مع زوجها في جريمة تعذيب وقتل طفلتها.
وفي التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية السورية، أنها تمكنت من إلقاء القبض على امرأة اشتركت مع زوجها، وأقدمت على تعذيب وقتل طفلتها ذات الـ4 أعوام.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغ بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى مستشفى الباسل بحي الزهراء، وأنها فارقت الحياة وعلى جسدها علامات تعذيب.
وأشارت إلى أنه تم الكشف على جثة الطفلة وشوهدت آثار كدمات على اليدين والقدمين والبطن والظهر، وآثار ضرب مبرح.
وأضافت أنه تبين أن سبب الوفاة يعود إلى النزف الدماغي الرضي الناجم عن رض الرأس بأداة صلبة وضرب الرأس على جسم صلب.
وأكدت الوزارة أنه بالتحقيق مع المرأة اعترفت بإقدامها على قتل الطفلة بالاشتراك مع زوجها الذي تم القبض عليه.
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