شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية بورتلاند الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 5 أشخاص آخرين، جراء إطلاق نار في ولاية بورتلاند الأمريكية.

وفي التفاصيل، أعلنت سلطات ولاية أوريجون، أن امرأة قتلت بينما أصيب 5 آخرون جراء حادث إطلاق نار في حديقة بمدينة بورتلاند.

وأوضحت شرطة بورتلاند، أنها استجابت لبلاغ عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل، مؤكدة أنها عثرت على امرأة متوفية.

وأضافت أنه تم نقل رجلين و3 نساء أخريات إلى المستشفى، ولم تعرف حالتهم الصحية على الفور، كما لم تذكر الشرطة أسماء أي من الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، أمير لوك، الذي قتل برصاص الشرطة في مينيابوليس قبل أيام.