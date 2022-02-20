شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يتوقعه “بيل جيتس” للعالم بعد جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير.

وتوقع المليارديرالأمريكي، أن العالم سيواجه جائحة أخرى، مؤكدًا أن فرصة الإصابة بمرض شديد والمرتبط بشكل أساسي بأمراض مثل؛ الشيخوخة والسمنة تراجعت بشكل كبير.

وأوضح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه يعتقد أن العالم سيشهد جائحة ستكون سببا لمرض مختلف في المرة القادمة، حسب شبكة “سي إن بي سي”.

وأشار إلى أن الجائحة الجديدة المقبلة، لن تصبح جائحة عالمية كما حدث مع فيروس كورونا.

وبرز دور بيل جيتس في مكافحة الفيروس، من خلال تعهده بدفع مليارات لجهود الاستجابة للوباء، بعدما أكد من قبل أن العالم لم يكن مستعدا للجائحة.