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التعادل السلبي يخيم على لقاء الزوراء والقاسم في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الكفل الاولمبي العديد من المحاولات من جانب الفريقين من اجل الخروج بنقاط المباراة الثلاثة الا ان جميع المحاولات لم تتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة.

وبهذا التعادل فقد اصبح نادي الزوراء بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة فيما تواجد القاسم في مركز 12 برصيد 25 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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