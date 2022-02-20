انت الان تتابع خبر التعادل السلبي يخيم على لقاء الزوراء والقاسم في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الكفل الاولمبي العديد من المحاولات من جانب الفريقين من اجل الخروج بنقاط المباراة الثلاثة الا ان جميع المحاولات لم تتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة.

وبهذا التعادل فقد اصبح نادي الزوراء بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة فيما تواجد القاسم في مركز 12 برصيد 25 نقطة.

