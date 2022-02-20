انت الان تتابع خبر صاحب أغنية 'كريندايزر'.. وفاة فنان لبناني شهير – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توفي الفنان اللبناني سامي كلارك، عن عمر يناهز 73 عاما، في مستشفى الروم بلبنان، إثر مشاكل في القلب.