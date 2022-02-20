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خلال 24 ساعة.. الإمارات تقدم 18313 جرعة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 18,313 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,017,451 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.84جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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