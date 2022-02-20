الارشيف / اخبار العالم

وزير بريطاني يكشف عن غزو روسيا لأوكرانيا وشيك جداً

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير بريطاني يكشف عن غزو روسيا لأوكرانيا وشيك جداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية اليوم الأحد إن غزو روسيا لأوكرانيا يبدو "أكثر احتمالا" الآن وكل الدلائل تشير إلى أنه "بات وشيكا جدا".

 

وأضاف كليفرلي قائلا لسكاي نيوز "للأسف، في هذه اللحظة، يبدو أن شن هجوم أو غزو أصبح أكثر احتمالا... لكننا سنواصل العمل على محاولة تجنبه".

 

وتابع "كل ما نراه يشير إلى أن الغزو بات مرجحا جدا ووشيكا جدا".

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا