إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت تقارير صحيفة إن الملكة إليزابيث الثانية أصيبت بفيروس كورونا، غير أن القصر الملكي أكد أنها تعاني من أعراض بسيطة.



ومن المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

كان مصدر ملكي بريطاني، كشف النقاب عن أن أمير ويلز تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى بالملكة إليزابيث في الآونة الأخيرة، ولم تظهر أي أعراض للإصابة على الملكة إليزابيث حتى الآن.

وأكدت أوساط الملكة بعد ذلك أنه لم تظهر عليها أي أعراض مرضية، من دون تحديد ما إذا كانت مصابة بكوفيد أم لا، ما أثار القلق.

وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الإثنين إصابتها بكوفيد- 19.

واحتفلت الملكة في السادس من فبراير/شباط بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري مطلع يونيو/حزيران احتفالات على مدى أربعة أيام لمناسبة يوبيلها البلاتيني.

ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر/تشرين الأول، بات ظهورها في العلن نادراً.