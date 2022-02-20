شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإليزيه يكشف بدء مكالمة هاتفية بين ماكرون وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن قصر الإليزيه عن بدء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية قولها إن المحادثات الهاتفية بين ماكرون وبوتين بدأت في الساعة 11 صباحا (بتوقيت باريس) كما خطط لها.

وأعلن الإليزيه الجمعة الماضي أن الرئيس الفرنسي سيتحدث هاتفيا السبت مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأحد مع فلاديمير بوتين. وأوضح القصر أن ماكرون سوف يسعى "لتجنب الأسوأ" في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.