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ماذا قال أنور قرقاش بمؤتمر ميونخ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن الاتفاقات الإبراهيمية تعتبر أحد أكبر التطورات الاستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

 

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الاتفاقات الإبراهيمية كسرت العديد من الحواجز النفسية المتراكمة عبر السنوات في منطقتنا".

 

وتابع: "المنطقة كانت بحاجة إلى أجندة للتسامح، والاتفاقات الإبراهيمية نجحت في ذلك".

 

وأضاف: "الإمارات تتبع نهجًا يركز على الاستقرار والتنمية من خلال استغلال الاقتصاد كأداة للتطوير".

 

ومضى في حديثه: "أكدنا على ضرورة وقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية مرارا".

 

وذكر: "عانينا خلال العقد الماضي بسبب أجندة سياسية وتصادمية لكن الاتفاقات الإبراهيمية أحبطتها".

 

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "نعمل مع إسرائيل لتطوير شراكة استراتيجية بين بلدينا".

 

وأضاف: "نسعى إلى أن إرساء مبادئ السلام في المنطقة".

 

وشدد على أن "إبرام الاتفاقات الإبراهيمية سيقربنا أكثر من التوصل لحلول سياسية للقضية الفلسطينية".

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