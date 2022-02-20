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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال أنور قرقاش بمؤتمر ميونخ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن الاتفاقات الإبراهيمية تعتبر أحد أكبر التطورات الاستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الاتفاقات الإبراهيمية كسرت العديد من الحواجز النفسية المتراكمة عبر السنوات في منطقتنا".
وتابع: "المنطقة كانت بحاجة إلى أجندة للتسامح، والاتفاقات الإبراهيمية نجحت في ذلك".
وأضاف: "الإمارات تتبع نهجًا يركز على الاستقرار والتنمية من خلال استغلال الاقتصاد كأداة للتطوير".
ومضى في حديثه: "أكدنا على ضرورة وقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية مرارا".
وذكر: "عانينا خلال العقد الماضي بسبب أجندة سياسية وتصادمية لكن الاتفاقات الإبراهيمية أحبطتها".
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: "نعمل مع إسرائيل لتطوير شراكة استراتيجية بين بلدينا".
وأضاف: "نسعى إلى أن إرساء مبادئ السلام في المنطقة".
وشدد على أن "إبرام الاتفاقات الإبراهيمية سيقربنا أكثر من التوصل لحلول سياسية للقضية الفلسطينية".