بسبب القصف.. أوكرانيا تغلق نقطة تفتيش في دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الأوكراني إن البلاد علقت العمليات في واحدة من سبع نقاط تفتيش في منطقة دونباس الشرقية التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بسبب قصف مكثف.



وتزايدت بشدة وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين قوات الحكومة والانفصاليين خلال الأسبوع الماضي فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بالاستفزاز.

ويقول حلفاء كييف الغربيون إن روسيا تحضر لغزو أوكرانيا ويشعرون بالقلق من أن يستخدم هذا التصعيد كذريعة للغزو.

وتنفي روسيا اعتزام الغزو في حين نفت أوكرانيا بشدة افتراض موسكو أن كييف قد تشن هجوما على شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني على حسابه على فيسبوك إن الانفصاليين أطلقوا النار ثلاث مرات على نقطة تفتيش شاستيا أمس السبت، باستخدام قذائف المورتر والقواذف الثقيلة المضادة للدبابات وزادت انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين إلى 136 من 66 يوم الجمعة.

وقتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة أمس السبت.

وقال الجيش إنه نظراً "لتصعيد الموقف وعدم القدرة على ضمان سلامة السكان المدنيين الذين يستخدمون نقطة التفتيش، أوقفت القيادة استخدامها من صباح اليوم الأحد "خلال فترة التهديد".

واتهم مسؤولون من الانفصاليين أوكرانيا على موقع تلغرام بقصف مناطق يسيطر عليها الانفصاليون وقالوا إنهم اضطروا للرد.