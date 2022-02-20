شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يقر منحة 10 ملايين كرونة سويدية لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.

وتًستخدم المنحة لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء(المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف) من خلال دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحقيق تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال.

يأتي ذلك إلي جانب دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.

من جانبها أكدت وكيلة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائبة رشا رمضان، المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف و بسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.