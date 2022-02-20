شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب عن منحة تحسين كفاءة شبكة الكهرباء: تُعظم من دور الطاقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.

واستعرضت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق حيث أوضحت أنه يستخدم لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء (المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف) من خلال دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحقيق تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السناريوهات المختلفة للأحمال.

يأتي ذلك إلي جانب دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.

وأكدت وكيله اللجنة أن المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف وبسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.