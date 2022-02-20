شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على "سوق رأس المال": يخلق آلية للمشاركة الشعبية فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، موافقة عدد كبير من النواب على مشروع قانون سوق رأس المال، وقال النائب محمد البيومي:" باسم حزب الحرية نوافق على مشروع القانون لأنه يتح إصدار سندات للتداول، وخلق آلية جديدة للمشاركة الشعبية فى التنمية".

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي أن مشروع القانون سينعكس على الارتقاء بمؤشرات مصر دوليا، مضيفا:"باسم حزب حماة الوطن نوافق على القانون ونشيد بحذف المادة 10 مكرر".

فيما أكد النائب عبد الفتاح الشحات موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يتماشى مع الاقتصاد المصري من خلال التنمية المستدامة بما يرفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة، مضيفا:"مشروع القانون يتماشى مع الممارسات العالمية المعمول فى عدد كبير من الدول".

فيما قال النائب عاطف مغاوري موافقته على القانون من حيث المبدأ، مضيفا:"يحقيق الشفافية فى السوق المال وهذا كان مطلبا، كما أنه يواجه أي تلاعب مما يحقق نموا اقتصاديا فى السوق المصري".

بينما أعلن النائب على العساس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

كما أعلنت النائبة مها عبد الناصر موافقتها على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتماشى مع فكرة التحول الرقمي".

كما أعلن النائب أسامة المصري موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ موجها الشكر للحكومة على تقديمه، مضيفا:" هذه التعديلات تساعد على الاستثمار، ولكننا فى الوقت ذاته نواجه الحكومة إلى تنظيم أعمال الأنظمة الإلكترونية".

كما أعلن النائب أحمد حته موافقته على مشروع القانون، مضيفا :" يتضمن مميزات تتماشى مع نظم الدولة الحديثة".

بينما قال النائب سليمان وهدان:" هذا القانون يعالج أمور فى السوق المصري، كما أنه يعالج مواكبة التكنولوجيا" معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :" باسمي وباسم هيئة الوفد أوافق من حيث المبدأ".

فيما قال النائب هاني أباظة نوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأنه يفعل كثير من الأوراق المالية التى من شأنها تتيح عمل مشروعات عامة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري ورفع معيشة المواطن".