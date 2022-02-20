شكرا لقرائتكم خبر عن 2 من الحكومة و9 من النواب.. إحالة 11 قانونا إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وهى:

1.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتم إحالته إلى لجنة الدفاع.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع.

3.مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4. مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5. مشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).

6. مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية)

7. مشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية)

8.مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).

9. مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)

10.مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية،

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية)

11. مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية