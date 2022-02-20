صور.. إزالة 355 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف، إزالة 8 حالات تعد جديدة على مساحة 3700 متر من أراضي أملاك الدولة، اليوم الأحد، ليصل إجمالي ما جرى إزالته إلى 355 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، والتي تستمر حتى 26 فبراير الجاري، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقوات الشرطة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أشار المحافظ إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، ومارس" حيث جرى إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.