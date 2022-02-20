صور.. وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات المتدربات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، معرض منتجات المتدربات في مجال تفصيل الملابس من خريجات مركز التدريب المهني وسيارات التدريب المتنقلة، وذلك بمكان المعرض أمام قاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة.

تفقد "سعفان" أقسام المعرض المختلفة، مشيدًا بجودة منتجات المتدربات والأسعار المناسبة، ومتحاورًا مع المشاركات حول مدى استفادتهم من التدريب الذي نظمته الوزارة لهم.

ووجه وزير القوى العاملة بدراسة احتياجات السوق والتصميمات والمقاسات المطلوبة للتوسع في الإنتاج، معلنًا عن استعداد الوزارة لتوقيع بروتوكول مع بنك ناصر لتوفير الدعم المالي لهم خلال الفترة المقبلة.

كان محافظ بورسعيد استقبل وزير القوى العاملة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات منها: توفير فرص العمل لـ"قادرون باختلاف"، وتدريب الخريجين، وعدد من القضايا العمالية.