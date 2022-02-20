محافظ قنا يعلن عن بدء التقديم للحصول على "سيارة طعام متنقلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء تلقي طلبات الحصول على 25 سيارة طعام متنقلة كمرحلة أولى بمدينة قنا، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وسيجري اختيار 25 مواطنا من المتقدمين من خلال القرعة العلنية.

أوضح محافظ قنا أن المواطنين الذين يقع عليهم الاختيار من خلال القرعة العلنية سوف يقومون بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط وفي حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا.

وأضاف الداودي أنه تجري قرعة علنية أيضا لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا المرحلة الأولي والتي جرى تحديدها بمعرفة الجهات الإدارية المختصة، مشيرًا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هي من الأفكار الرائدة التي لا تتطلب رأس مال كبير.

وأوضح أن من يرغب من الفائزين في القرعة التقدم بطلب الحصول على قرض، لديه جهات عديدة منها جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك.