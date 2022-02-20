بسبب الطقس السيء.. انهيار جزئي لمئذنة مسجد في بني سويف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت قرى ومدن محافظة بني سويف، في انهيار مئذنة مسجد "الحاج عويس" بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، اليوم الأحد.

وناشد الأهالي محافظ بني سويف بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لمنع تساقط المئذنة بأكملها على المنازل والمباني المجاورة، وسرعة شفط المياه من شوارع القرية التي تحولت إلى برك ومستنقعات من جراء تراكمات مياه الأمطار في ظل الغياب التام لمسئولي الوحدة المحلية للمركز.

يذكر أن محافظة بني سويف شهدت هطول أمطار غزيرة على شوارع المحافظة، مصحوبة بموجة برد قارص ورياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مما تسبب في غرق المراكز الجنوبية بالمحافظة "سمسطا، وببا، والفشن" وتعطل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، ما أثر بالسلب على الحركة التجارية وتسبب في عزوف التلاميذ عن الذهاب لمدارسهم.