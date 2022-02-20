رئيس هيئة الاستثمار ووفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين يبحثون فرص الشراكات الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، و محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على هامش المشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة ومجالات التعاون بين مستثمري البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، والخشبية، والبلاستيكية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري.

واستعرض عبد الوهاب، خلال الاجتماع، جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف عرض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تعدد مجالات التعاون الاستثماري مع الأردن، مشيراً إلى التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المستثمرين، مؤكداً تواصل الجهود لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأردن، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد السيد/ محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مؤكداً حرص مجتمع الأعمال الأردني على التوسع في الاستثمار في مصر، وعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.