الجيزة: إزالة 11 منشأة متعدية على أملاك الدولة بالصف وأطفيح- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار التكليفات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وأزال مركز ومدينة أطفيح، ٧ تعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية القبابات على مساحة ٤ آلاف متر ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كما أزال مركز ومدينة الصف، التعديات في المهد بنطاق الوحدة المحلية بالأقواز، وتم إزالة عدد ٤ حالات مباني على أرض أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي وتم مصادرة الأدوات المستخدمة في البناء وبياناتها كالتالي:

-إزالة تعد، عبارة عن صبة خرسانية على مساحة 150 مترا وتم مصادرة الحديد المستخدم.

- إزالة تعد، عبارة عن بناء منزل غير مسكون على مساحة 180 مترا، ومصادرة الأدوات المستخدمة في البناء.

- إزالة تعد، عبارة عن سور من البلوك الأبيض بارتفاع واحد متر تقريبا على مساحة 250 مترا.

-إزالة تعد، على مساحة ١٦ مترا وجميعهم بمنطقة عرب الحصار القبلية