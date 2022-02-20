إثيوبيا تدشن أول إنتاج للكهرباء من سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 29 دقيقة

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، أول عملية لتوليد الكهرباء من سد النهضة، بحضور كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، والرئيس السابق ملاتو تشومي.

ويأتي احتفال إثيوبيا بهذه الخطوة وسط مشاركة رسمية حضرها كبار المسؤولين، وحضور إعلامي كبير لصحفيين من مختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة أبريل/نيسان 2011.

ووصلت أعمال البناء الكلية بالسد 83.9% حيث تم تدشين الإنتاج الأول للطاقة من سد النهضة وسط مشاركة إعلامية دولية ومحلية، أبرزها حضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وسفراء الدول الأجنبية والأفريقية بأديس ابابا .

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة اليوم الأحد من خلال تشغيل أول توربينة من بين توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للتوربينة الواحدة 375 ميجاواط فيما ينتظر أن يتم إنتاج الطاقة من التوربينة الثانية لاحقا ليصل إجمالي الإنتاج الأولي من التوربينتين ما يعادل 750 ميجاواط.

وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى اكثر من 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ قريبا إنتاج توليد أكثر من 700 ميجاواط من الكهرباء عبر سد النهضة الذي تخوض من أجله مفاوضات شاقة مع مصر والسودان، مؤكدة أن “هذه الخطوة لا تعني توقف المفاوضات الثلاثية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي قال، في تصريحات سابقة، إن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة.