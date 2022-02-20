رئيس وزراء إسرائيل: الاتفاق النووي الوشيك “أضعف وأقصر مدة” من الاتفاق السابق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الاتفاق النووي المتوقع توقيعه مع إيران سيكون أضعف وأقصر مدة من الاتفاق السابق.

وأشار بينيت إلى أن مفاوضات فيينا ستنتج قريبا اتفاق مع إيران مدته عامين ونصف.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأنه تم توجيه سفراء إسرائيل في أنحاء العالم بشان كيفية عرض الموقف الإسرائيلي في حال التوصل لاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول الاتفاق النووي.

وبحسب هيئة البث “مكان”، يسود الاعتقاد لدى صناع القرار في إسرائيل بأن إيران والدول العظمى ستوقع الأسبوع المقبل على اتفاق حول الملف النووي.