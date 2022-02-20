فلسطين.. مستشار عباس: “حماس” لا تمثل شيئًا بالبلاد ما دامت خارج مظلة “منظمة التحرير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، محمود الهباش، أن “حركة حماس لا تمثل شيئا في فلسطين ما دامت خارج الشرعية الوطنية”.

وفي مقابلة مع قناة “صدى البلد”، قال محمود الهباش عن حركة حماس”: “هم يتصورون أنهم الأمة، وأنهم فلسطين، هم ليسوا إلا شريحة صغيرة من الشعب الفلسطيني، وشريحة خارجة عن الخط الفلسطيني”.

وأضاف الهباش: “أنا بدون مواربة أقول..حماس لا تمثل شيئا من فلسطين، ما دامت خارجة عن الشرعية الوطنية الفلسطينية، والشرعية الوطنية الفلسطينية، عندي وعند كل الفلسطينيين، هي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وتابع: “ليس من حق أحد أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني إلا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية”.