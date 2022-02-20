شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تُعلن الدخول بمرحلة التكيّف في ظل استمرار انحسار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكويتية، أنها تدخل مرحلة تفعيل قرارات التكيّف في ظل استمرار انحسار مؤشرات التفشي الوبائي افيروس كورونا.

وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة الفيروس د. خالد الجارالله، أن الكويت تدخل مرحلة تفعيل قرارات التكيف في ظل استمرار انحسار مؤشرات التفشي الوبائي سواء داخليًا أو على المستوى الخليجي، حسب “الأنباء”.

وأوضح عبر حسابه في”تويتر”، أن نجاح مرحلة التكيف يكفل استمرار الانفتاح، ونجاح المرحلة مرهون بتعاون الجميع، مؤكدًا أن فرق الترصد الوبائي مستمرة في تأمين حالة التعافي بالتزامن مع بداية الانحسار.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 611820 إصابة، بعد تسجيل 1019 إصابة جديدة مع حالة وفاة واحدة، خلال الـ24ساعة الماضية