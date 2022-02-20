بسبب رحلة 'الإسراء والمعراج'.. فنان مصري ينسحب من فيلم 'الملحد'!

بغداد - ياسين صفوان - بعدما أثارت تصريحات الإعلامي المصري ابراهيم عيسى حول رحلة "الإسراء والمعراج"، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، أعلن الممثل المصري، مصطفى درويش، انسحابه من تصوير فيلم "الملحد" رغم إنهائه بعض المشاهد من العمل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية غضبا كبيرا في مصر بسبب تصريحات الإعلامي والصحافي والكاتب إبراهيم عيسى عبر برنامجه على فضائية "القاهرة والناس" والتي شكك خلالها في رحلة "الإسراء والمعراج"، منكرا وجود "المعراج"، مضيفا أن رجال الدين هم من يقولون ذلك دون سند ثابت من القرآن والسنة بل من كتب التراث معتبرا أنها "قصة وهمية".





في التفاصيل، أرجع درويش قرار الانسحاب إلى ما قاله كاتب الفيلم ابراهيم عيسى مؤخراً عن رحلة "الإسراء والمعراج"، وهي تصريحات فجرت غضباً كبيراً في البلاد.

وعبر فيسبوك، علق درويش مؤكداً أنه قرر مقاطعة أي برنامج للإعلامي إبراهيم عيسى، وكذلك الاعتذار عن فيلم "الملحد" الذي يشارك في بطولته، ومن تأليف الأول رغم بدء التصوير وإنهاء بعض المشاهد.

كما اعتقد الممثل أن هناك حرباً ممنهجة لم يوضح مفهومها، قائلا "أنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون أيه".

واعتذر في ختام كلامه لكل فريق العمل عن قرار انسحابه، لتنقسم الآراء بين مؤيد لرأيه ورافض له، ما دفعه للخروج ثانية وإيضاح ماهية الفيلم.

ونشر بعد بدقائق توضيحا للجمهور أكدّ فيه أن الفيلم الذي كتب قصته إبراهيم عيسى لا يشجع إطلاقا على الإلحاد، مؤكداً حرصه على توضيح بعض المفاهيم احتراما لصناع العمل وأبطاله.

فيما لم يعلق صناع فيلم "الملحد" على القرار الذي اتخذه درويش، ومن سيحل بديلا له أو يعوض الضرر الذي حدث، نتيجة تصويره بعضاً من المشاهد ثم اعتذاره عن الباقي.

يذكر أن الإعلامي إبراهيم عيسى كان تعرض مؤخرا لهجوم حاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامجه الثلاثاء الماضي، وفجّرت غضباً واسعاً في الأوساط المصرية.

أما فيلم "الملحد" فهو من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.