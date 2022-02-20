شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الأوروبي يؤكد أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم غصن زيتون لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم (الأحد) إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية.



وأضاف ميشال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات" على حدود أوكرانيا.