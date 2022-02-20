تعرف على أول تصريح لأبي أحمد بعد إعلان بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بإطلاق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، اليوم الأحد، مهنئا المواطنين بهذا الإنجاز.



وقام رئيس الوزراء الإثيوبي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال مسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج،

وبدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها آبي أحمد الشعب على "ميلاد عهد جديد" من التنمية.

وأعلنت السلطات اليوم الأحد، في حفل حضره أحمد، أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال أبي أحمد اليوم إن "إثيوبيا لا تنوي إلحاق الضرر بأحد، وإنما توفير الطاقة للـ 60% من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك توفير الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة ... هدفنا ليس الضرر وإنما التعاون".

وبحسب السلطات، سيكون السد قادرا على توليد 5150 ميجاوات عند اكتماله. وقد بدأ العمل في المشروع قبل عقد، بتكلفة خمسة مليارات دولار، ومن المقرر حاليا أن يكتمل العمل به في عام 2024 .

وكتب أبي أحمد على موقع تويتر :"اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، وهو أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، في توليد الكهرباء. وهذا خبر جيد لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها. وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".

وأكملت إثيوبيا العام الماضي المرحلة الثانية من ملء خزان السد، رغم المعارضة القوية من السودان ومصر.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.