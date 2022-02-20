بريطانيا تعلن خططاً لإلغاء عزل المصابين بكورونا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت، إن جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي المصابين بفيروس كوفيد -19.



وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكوفيد-19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.

وقال جونسون في بيان إن "كوفيد لن يختفي فجأة وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في حماية أنفسنا دون فرض قيود على حرياتنا".

وسيقدم جونسون أيضاً قدراً أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة.

وتفرض القوانين في إنجلترا حالياً على الناس عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل إذا طلب منهم مسؤولو الصحة العامة ذلك، ويُنصحون بالعزل حتى بدون أمر معين إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19 أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض.

وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى كوفيد-19 واستبداله بإرشادات طوعية إلى جعل المرض يتماشى مع الطريقة التي تعالج بها بريطانيا معظم الإصابات الأخرى.

وحصل نحو 85% من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.