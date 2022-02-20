جونسون يؤكد أن هناك وقت لتجنب عمل روسي "كارثي" ضد أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يزال هناك وقت لتجنب ما وصفه بعمل روسى "كارثي" من أعمال العدوان ضد أوكرانيا.



وذكر جونسون في تصريحات لممثلي شبكات الإذاعة والتليفزيونية بعد أن ألقى كلمة فى منتدى ميونخ للأمن، فى معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يتفق مع التقييم الأمريكي بشأن الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا "أعتقد أن الأمور تسير بالتأكيد في هذا الاتجاه، ولكن السؤال يبقى حول ما إذا كان يمكن التراجع عن ذلك كله، وما إذا كان الرئيس الروسي لايزال قادراً على إلغاء هذه العملية".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلاً: "أعتقد أن هذا الاحتمال يجب أن يظل مطروحاً من الناحية المنطقية، ولهذا أرى أنه من الضروري للغاية أن يكون لدينا مسار للحوار والمنطق"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).