شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو “تستعد للهجوم” على أوكرانيا.. وتدريبات نووية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت واشنطن، أن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تتقدم “وتستعد للهجوم”، فيما شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تدريبات لقوات الصواريخ النووية الاستراتيجية الروسية.

ومع تصاعد مخاوف الدول الغربية من اندلاع حرب في شرقي أوروبا، قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن أبلغه أنهم ما زالوا يعتقدون أن روسيا يمكن أن تشن هجوما في أوكرانيا “في أي وقت”، وإنه يعتزم الاجتماع مع كبار مستشاريه اليوم الأحد لمناقشة الأزمة، بحسب سكاي نيوز.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم السبت إنهم لا يرون أي دليل على أن روسيا تقلص النشاط العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرين إلى أن “قلقهم الشديد” إزاء الوضع لا يزال مستمرا.

وبعد تبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن قصف جديد بالقرب من الحدود، حثت كل من فرنسا وألمانيا مواطنيهما في أوكرانيا على المغادرة.

وأمرت روسيا الجيش بحشد قواته وطالبت حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعدم ضم أوكرانيا إليه، وقالت إن التوقعات الغربية بأنها تخطط لغزو أوكرانيا خاطئة وخطيرة.

وأضافت روسيا إنها بدأت في سحب قواتها، غير أن واشنطن وحلفاءها قالوا إن الحشد العسكري يزداد.