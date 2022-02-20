شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لدبابات روسية تتجه إلى مواقع هجومية في منطقة بيلغرود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت لقطات فيديو من منطقة بيلغرود على الحدود “الروسية – الأوكرانية”، عن تحرك رتل من الدبابات الروسية باتجاه مواقع حيوية بالحدود الأوكرانية على ما يبدو.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت الدبابات الروسية وهي تتحرك بطول طريق سريع، متجهة إلى مواقع هجومية صباح اليوم الأحد؛ في منطقة بيلغرود على الحدود “الروسية – الأوكرانية”.

على صعيد منفصل، أعلن الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا، عن اكتشاف خطة أوكرانية لاستعادة السيطرة على إقليم دونيتسك، الذي أعلن انفصاله سابقا عن أوكرانيا.

وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إنهم اكتشفوا خطة وضعتها كييف للاستيلاء على الأراضي التي يسيطرون عليها في شرق أوكرانيا بالقوة وعرضوا رجلا قالوا إنه جاسوس أوكراني.

ورفضت السلطات في العاصمة الأوكرانية بسرعة الخطة المزعومة باعتبارها مزيفة وتجاهلت مزاعم التجسس في الماضي ولكن مثل هذه التقارير تساهم في تصعيد التوتر، وفقا لرويترز.

وتتزايد المخاوف في كييف والغرب من افتعال عملية وهمية في شرق أوكرانيا واستخدام روسيا لها كذريعة لشن هجوم.