شكرا لقرائتكم خبر عن الخطر قادم.. بريطانيا تكشف موعد الغزو الروسي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، عن قرب موعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأوضحت وزيرة الخارجية إليزابيث تراس، أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل، حسب”رويترز”.

وأكدت إليزابيث تراس، أن أوروبا تواجه أخطر تهديد أمني منذ بداية القرن العشرين.

وأضافت في تصريحات لها، أن روسيا تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مؤكدة أن أسوأ سيناريو لتطور الأحداث، يمكن أن يحدث خلال أيام.

يأتي هذا عقب إعلان إنجلترا، إنشاء مركز معلومات حكومي، على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، يهدف إلى مكافحة المعلومات الروسية المضللة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح قبل أيام أنه من المتوقع أن تغزو القوات الروسية أوكرانيا، الأمر الذي نفته روسيا، ووصفته بالحرب الإعلامية ومحاولة من دول غربية لإقناع حلفائها بأن الحرب وشيكة.