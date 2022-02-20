شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على راكب نجا من حريق العبارة الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بوزارة الملاحة اليونانية اليوم الأحد إنه تم العثور على راكب مفقود على قيد الحياة على متن عبارة شب فيها حريق أثناء إبحارها من اليونان إلى إيطاليا ولم يعرف بعد مصير 11 شخصا آخرين.

وكان على ظهر العبارة يوروفيري أوليمبك التي ترفع علم إيطاليا241 راكبا وطاقما مكونا من 51 فردا عندما شب الحريق في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة خلال رحلتها من اليونان إلى ميناء إيطاليا.

ونقلت سفن أغلب الركاب وأفراد الطاقم الباقين الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة كورفو القريبة.