شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. فيديو لتحطم مروحية قرب شاطئ ميامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت مروحية، في المحيط، بالقرب من "ساوث بيتش"، في مدينة ميامي الأمريكية، بعد ظهر أمس السبت، أمام السباحين والمتفرجين- وتم نشر بعض لقطات منها، على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم نقل شخصين، كانا داخل المروحية إلى المستشفى.

وقالت ميليسا بيرتير، المتحدثة باسم "ميامي بيتش" إنه في حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق مساء، تم استدعاء شرطة "ميامي بيتش" وفرق الإنقاذ من الحرائق، إلى موقع تحطم المروحية، في تنث ستيرت"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتظهر مقاطع الفيديو، التي تداولتها شرطة ميامي بيتش، المروحية وهي تتحطم أثناء هبوطها، مما أدى إلى تناثر أجزائها، في المياه المأهولة قرب شاطئ ساوث بيتش.

وكان ثلاثة أشخاص داخل المروحية وتم نقل شخصين إلى مستشفى "جاكسون ميموريال"، طبقا لما ذكرته الشرطة. وهما في حالة مستقرة.