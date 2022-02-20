وزيرا الخارجية السعودي والأميركي يبحثان تعزيز الأمن في الشرق الأوسط

19 فبراير , 2022
الرياض: بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمن وشعبه، والتي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.
كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية.
وتبادل الجانبان، وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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