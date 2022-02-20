انت الان تتابع خبر انتقادات تطول رؤوف خليف بسبب رياض محرز! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرض التونسي رؤوف خليف، المعلق الرياضي في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، لانتقادات من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد العربية؛ بسبب ما وصفوه بمحاباة للاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



وقال مغردون عبر "تويتر" إن خليف يتعمد الانحياز إلى جانب محرز، وإظهار أنه مظلوم من طرف مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لعدم إشراكه أساسيًا في بعض مباريات الفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وقد استندوا في تحليلهم إلى جمل تفوه بها المعلق التونسي الشهير خلال وصفه الصوتي لخسارة السيتي أمام توتنهام هوتسبير (2-3) اليوم السبت 19 فبراير/ شباط.

وشارك محرز بديلا في مواجهة توتنهام هوتسبير اليوم السبت (19 فبراير)، قبل أن يحرز هدفا من علامة الجزاء قُرب النهاية، في مباراة أُقيمت على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنس.