بغداد - ياسين صفوان - أعلن هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، القبض على 22 سورياً تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معلومات استخباراتية دقيقة ورود بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، اذ تم نصب كمين محكم من قبل قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات، حيث نجحت من إلقاء القبض على 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود وينون الدخول الى مدينة الموصل".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحوليهم الى الجهات المختصة".