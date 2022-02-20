الرئيس المصري يزور الكويت الأسبوع الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة للكويت خلال الأسبوع الجاري، تزامناً مع احتفال البلاد بالأعياد الوطنية، ومع مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.



وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجريدة" الكيويتية إن زيارة السيسي تأتي وسط حراك عربي لافت بادرت إليه الكويت، التي تتولى الرئاسة الدورية للجامعة العربية. وكان نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل وزراء الخارجية العرب في نهاية يناير الماضي، بعد مشاركتهم في اجتماع تشاوري "للمصارحة والمكاشفة" دعا إليه وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

وشدد نائب الأمير الشيخ مشعل في كلمة وجهها إلى الوزراء العرب على أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة الإقليمية والدولية، داعياً الوزراء إلى تحقيق التقارب والتواصل وإنهاء أي تباعد أو قطيعة.

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر زار القاهرة مطلع الشهر الجاري والتقى الرئيس السيسي ونقل إليه تحيات شقيقيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط البلدين.