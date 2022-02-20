عاجل.. سماع دوي انفجارات ضخمة في دونيتسك شرقي أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سُمع دوي انفجارات ضخمة، اليوم الأحد، في ضواحي دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا.



وبحسب ما أكدته "روسيا اليوم" فإن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "الانفصاليتين" أعلنتا تعرضهما لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف نقاطا سكنية مخلفة إصابات بين المدنيين ومصنعا حكوميا بدونيتسك.

وعلق الجيش الأوكراني، العمليات في واحدة من 7 نقاط تفتيش بمنطقة دونباس التي يسيطر عليها انفصاليون بسبب قصف مكثف.

وتزايدت بشدة وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين قوات الحكومة والانفصاليين، خلال الأسبوع الماضي، فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بالاستفزاز.

وقال حلفاء كييف الغربيون إن روسيا تحضر لغزو أوكرانيا ويشعرون بالقلق من أن يستخدم هذا التصعيد كذريعة للغزو.

وتنفي روسيا اعتزام الغزو في حين نفت أوكرانيا بشدة افتراض موسكو أن كييف قد تشن هجوما على شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني على حسابه على فيسبوك إن الانفصاليين أطلقوا النار 3 مرات على نقطة تفتيش شاستيا أمس السبت باستخدام قذائف المورتر والقواذف الثقيلة المضادة للدبابات وزادت انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الانفصاليين إلى 136 من 66 يوم الجمعة.

وقتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة أمس السبت.

وقال الجيش إنه نظرا "لتصعيد الموقف.. وعدم القدرة على ضمان سلامة السكان المدنيين" الذين يستخدمون نقطة التفتيش، أوقفت القيادة استخدامها من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد "خلال فترة التهديد".

واتهم مسؤولون من الانفصاليين أوكرانيا على موقع تلجرام بقصف مناطق يسيطر عليها الانفصاليون وقالوا إنهم اضطروا للرد.