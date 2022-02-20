الناتو يؤكد أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لتنفيذ "هجوم شامل" على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع حلف شمال الأطلسي "ناتو" هجوماً شاملاً للجيش الروسي على أوكرانيا المجاورة.



وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف يوم السبت، في تصريحات لقناة ألمانية: "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

وتحدث السويدي ستولتنبرغ الذي يحل الآن ضيفاً على مؤتمر ميونخ للأمن، عن استمرار الانتشار العسكري الروسي.

وأوضح أنه لم يتم سحب أي جندي كما تقول روسيا، بل يتم إضافة قوات جديدة.

وأضاف ستولتنبرغ أن هناك أيضا مؤشرات على أن روسيا تستعد لخلق ذريعة لشن هجوم.

وتقول المعلومات الغربية إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا المجاورة، إلا أن القيادة في موسكو تنفي وجود خطط لشن هجوم.