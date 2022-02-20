أستراليا تتهم الصين بارتكاب "عمل ترهيبي" ضد إحدى طائراتها.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد، الصين بارتكاب "عمل ترهيبي"، بعد إعلان حكومته أن سفينة صينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة عسكرية أسترالية.



وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية كانتا تبحران الخميس قبالة الساحل الشمالي لأستراليا عندما وجهت إحداهما شعاع ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية، معتبرة أن ذلك "كان سيعرض أرواحا للخطر".

وقال موريسون: "لا يمكنني اعتباره سوى أنه عمل ترهيب"، مشدداً على أن الأمر "غير مبرر".

من جهته ندد وزير الدفاع بيتر داتون بـ"عمل عدواني جدا"، قائلاً لتلفزيون سكاي نيوز الأحد، "أعتقد أن الحكومة الصينية تأمل ألا يتحدث أحد عن أعمال الترهيب العدوانية هذه".

وبحسب وزارة الدفاع، كانت السفينتان متجهتين شرقاً في بحر أرافورا شمال أستراليا.

ولم ترد السلطات الصينية على الاتهامات الاسترالية.

وكانت كانبيرا اتهمت الصين أيضا عام 2019 بتوجيه أشعة ليزر من الدرجة العسكرية نحو طائرات أسترالية