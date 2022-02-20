يول يؤكد أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات أثناء تركيز أمريكا على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات مثل إطلاق الصواريخ، في الوقت الذي تنشغل فيه الولايات المتحدة بالتوترات في أوكرانيا، ودعا إلى ضمان وضع أمني محكم مع الولايات المتحدة.



وكتب يون من حزب سلطة الشعب المحافظ، على صفحته عبر فيس بوك: "بينما تركز الولايات المتحدة على أوروبا، من بين أمور أخرى، قد تقوم كوريا الشمالية باستفزاز استراتيجي مثل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، أو استفزاز محلي بالقرب من الحدود".

وأضاف "للتحضير لحالة طوارئ، نحتاج إلى بناء موقف دفاعي محكم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز الردع الموسع القادر على الرد على التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية".

كما دعا يون إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا، والتعامل مع الآثار السلبية المحتملة للأزمة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، مثل ارتفاع أسعار النفط.